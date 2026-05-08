Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă în perioada 8 mai, ora 12:00 – 10 mai, ora 10:00, pentru județele Maramureș, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Bistrița-Năsăud.

În intervalul menționat, vremea va deveni instabilă, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce pot atinge viteze de 35–50 km/h. Izolat, pot apărea și căderi de grindină.

Cantitățile de apă vor fi în general de 15–30 l/mp, însă pe arii restrânse pot depăși 40 l/mp, în urma acumulărilor sau a averselor de scurtă durată.

Autoritățile recomandă populației să fie precaută în perioadele cu fenomene meteo severe și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice.