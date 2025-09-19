În data de 18 septembrie Filiala CECCAR Maramureș, prin președintele filialei conf. univ. dr. Cucoșel Constantin, a participat la aniversarea a 35 de ani de la înființarea organizației camerale din Maramureș.

Prima parte a evenimentului l-a constituit masa rotundă cu tema „35 de ani de activitate în sprijinul mediului de afaceri și al comunității locale” care s-a desfășurat la Camera de Comerț și Industrie Maramureș – Centrul de Instruire și Marketing ”Gheorghe Marcaș” din Baia Mare, Aleea Expoziției, nr. 5, la care au participat, ca și invitați, reprezentanți ai mediului de afaceri și instituțiilor din județul Maramureș, alături de reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie ai României, dl Mihai DĂRĂBAN – președinte, dl Ioan Ovidiu SILAGHI – secretar general și dl prof. univ. dr. Ștefan DEACONU – președinte Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR, moderator fiind dl Florentin Nicolae TUȘ – președintele CCI Maramureș.

Cu această ocazie a fost realizată și prezentată o vastă radiografie a stării economice a României și a județului Maramureș, precum și rolul și implicarea CCIR în susținerea mediului de afaceri.

A doua parte a manifestărilor a avut loc la Restaurantul Oazis Philia, str. Valea Roșie din Baia Mare, unde a fost oferită o recepție din partea Camerei de Comerț și Industrie Maramureș cu prilejul aniversării a 35 de ani de la înființarea organizației camerale.

De remarcat participarea numeroșilor invitați, reprezentanți ai autorităților publice locale, parlamentari, mediu de afaceri, instituții publice, organisme profesionale din județul Maramureș, cât și a delegației din Republica Moldova, reprezentată de dl Sergiu Harea – Președintele CCI a Republicii Moldova și alți invitați.

Evenimentul i-a avut ca invitați pe dl Victor CHIRILĂ – Ambasadorul Republicii Moldova în România și dl Sorin Dan MIHALACHE – Ambasadorul României în Republica Cipru.

Cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ, președintele Filialei CECCAR Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel Constantin a acordat o DIPLOMĂ ca semn al bunelor relații dintre cele două organisme și a adresat mult succes în activitățile desfășurate și depline realizări din partea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR.

Acțiunile continuă cu evenimentul „Rivulus Dominarum”, manifestare expozițională care anul acesta marchează cea de-a 30-a ediție și va avea loc în perioada 19-21 septembrie, la Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, odată cu Sărbătoarea Castanelor.

Cea mai de anvergură expoziție de bunuri de larg consum din Nord-Vestul României are loc împreună cu Salonul „Republica Moldova prezintă”, fiind organizat în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș. În premieră, în acest an, se alătură în calitate de colaborator Consulatul Onorific al Republicii Moldova la Baia Mare.

Președinte Filiala CECCAR Maramureș

Conf. univ. dr. CUCOȘEL Constantin