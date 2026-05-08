Primăria Tăuții Măgherăuș și Muzeul Tarnița Băița organizează vineri, 8 mai, de la ora 10:00, evenimentul aniversar „Un an de veghe asupra istoriei mineritului”, dedicat împlinirii primului an de activitate al muzeului.

Manifestarea va avea loc la sediul muzeului din localitatea Băița și va reuni foști mineri, pasionați de istorie și membri ai comunității locale, într-un omagiu adus tradiției miniere din zonă.

Programul evenimentului include: retrospectiva primului an de activitate al muzeului; omagierea donatorilor și a veteranilor mineri; vizitarea expoziției permanente într-un cadru festiv; întâlnire între ortaci și invitați speciali.

Atmosfera va fi completată de momente muzicale susținute de Fanfara „Stibina” din Tăuții Măgherăuș.

Totodată, participanții vor putea vizita expoziția temporară „Florile de mină – Bucuria minerilor”, ce cuprinde piese din colecția personală a lui Leontin Ciuturaș.