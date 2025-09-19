În perioada 17-18 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat și executat o acțiune în municipiul Baia Mare.

Verificările efectuate de polițiști s-au desfășurat la mai multe societăți comerciale și au avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor ilegale săvârșite în domeniul migrației ilegale.Pe parcursul acțiunii polițiștii au legitimat 19 cetățeni străini.

Astfel de acțiuni organizate pentru verificarea respectării prevederilor legale se vor desfășura în continuare!