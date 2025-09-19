Sâmbătă, 20 septembrie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Sfânta Liturghie la Parohia Ciolt, Protopopiatul Chioar, după care va oficia slujba punererii pietrei de temelie pentru noua biserică. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

Duminică, 21 septembrie (Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci), Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va resfinți biserica Parohiei Dacia, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare, după care va săvârși Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.