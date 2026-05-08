Robert Prevost, născut în Chicago, a devenit Leon al XIV-lea acum un an, dezmințindu-i pe cei care credeau că un papă american nu va putea fi independent de Washington. La un an de pontificat, Leon a criticat deschis războiul condus de SUA și Israel în Iran, i-a încurajat pe episcopii americani să-i sprijine pe imigranți în ciuda represiunii administrației Trump și a declarat că nu are „nicio teamă” de Casa Albă.

Timp de decenii, la Vatican exista o presupunere nescrisă: nu va exista niciodată un papă din Statele Unite.

Raționamentul era că, dacă un american ar conduce și Biserica Catolică, și lumea liberă, Statele Unite ar avea prea multă influență și în sfera geopolitică, și în cea spirituală. Cardinalii care alegeau noi pontifi se temeau că un papă american ar putea primi ordine de la guvernul SUA – o temere simetrică cu cea din establishmentul politic american de secol trecut, care se întreba dacă un președinte catolic n-ar arăta mai multă loialitate Vaticanului decât Washingtonului.

Robert Prevost, născut în Chicago, care a devenit Leon al XIV-lea acum un an, a dezmințit aceste presupuneri. A arătat că e dispus să conteste Statele Unite pe mai multe fronturi, cel mai recent marți, când a respins afirmațiile președintelui Trump potrivit cărora papa ar fi susținut dreptul Iranului de a deține arme nucleare.

Leon nu a fost ales atât pentru că e american, cât pentru experiența sa internațională. A petrecut două decenii ca misionar și apoi episcop în Peru rural. Are pașaport peruan și vorbește fluent spaniolă și italiană. Ca șef al ordinului augustinian, a călătorit extensiv, înainte de a conduce unul dintre cele mai importante departamente ale Vaticanului. Cardinalii care l-au ales anul trecut proveneau dintr-o zonă geografică mai diversă decât la orice conclav anterior, iar experiența lui în afara Statelor Unite l-a apropiat de catolicii care-i consideră locul de naștere un detaliu secundar.

Capacitatea lui Leon de a construi punți, spun cercetători și clerici, e cu atât mai utilă cu cât profilul Bisericii Catolice se schimbă. Sunt 1,4 miliarde de catolici, trei sferturi dintre care trăiesc în emisfera sudică, iar religia se extinde mult mai repede în Africa, Asia și America Latină decât în Europa sau Statele Unite.

Aceste tendințe s-au reflectat în decizia lui Leon de a vizita patru țări din Africa în această primăvară.