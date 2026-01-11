Metoda de fraudă online, cunoscută deja sub numele de „Schema 1800”, în prezent este utilizată de către așa-ziși reprezentanți ai firmelor de curierat.

Această metodă de înșelătorie implică persoane cu intenții rău voitoare care vă contactează, prin intermediul unor mesaje, pretinzând că sunt reprezentanți ai unor firme de curierat.

Ele vă vor solicita să accesați un link, iar ulterior numărul de telefon și un cod de verificare pe care l-ați primit prin SMS, invocând faptul că sunt pași necesari pentru a intra în posesia unui colet.

După ce le furnizați codul, aceștia pot prelua controlul asupra contului dumneavoastră de WhatsApp și îl pot utiliza pentru a înșela alte persoane sau pentru alte scopuri.

Ce se întâmplă de fapt

Link-ul pe care-l accesați duce către o pagină falsă, care imită paginile WhatsApp/firmei de curierat, apoi pașii de urmat presupun consemnarea numărului de telefon și a codului primit prin SMS.

Acel cod NU vă este necesar pentru a intra în posesia coletului, ci este codul de autentificare WhatsApp

Cum vă puteți pierde contul de Whatsapp în câțiva pași, fără atenție

1. Accesați link-ul fals;

2. Introduceți numărul de telefon;

3. Primiți SMS cu cod WhatsApp;

4. Introduceți codul primit pe site-ul fals;

5. Așa-zisul reprezentant al firmei de curierat se autentifică pe WhatsApp-ul dumneavoastră;

6. Pierdeți accesul la cont.

Cum vă puteți proteja în astfel de situații

1. Activați autentificarea în 2 pași pe WhatsApp

(Settings → Account → Two-step verification);

2. Nu accesați link-uri din SMS-uri neașteptate;

3. ⁠Reprezentanții firmelor de curierat nu cer niciodată coduri WhatsApp;

4. ⁠Verificați expeditorul real (aplicația oficială).

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș vă recomandă:

– Fiți precauți la mesajele primite de la numere necunoscute sau chiar de la contacte salvate. În această schemă, infractorii se prezintă ca fiind reprezentanți ai unei firme de curierat și vă cer să trimiteți un cod de verificare pe care l-ați primit prin SMS;

– ⁠Nu divulgați niciodată coduri de verificare WhatsApp. Acestea sunt folosite pentru a securiza contul dumneavoastră, iar furnizarea lor poate permite infractorilor să preia controlul contului;

– ⁠Verificați întotdeauna identitatea persoanei care vă contactează; Dacă primiți cereri neobișnuite sau urgente, apelați direct persoana respectivă pentru a confirma autenticitatea mesajului;

– ⁠Activați autentificarea în doi pași pe WhatsApp. Aceasta adaugă un nivel suplimentar de securitate și previne accesul neautorizat la contul dumneavoastră chiar dacă cineva obține codul de verificare;

– ⁠Nu dați curs cererilor financiare sau promisiunilor suspecte. Escrocii pot încerca să vă convingă să faceți plăți rapide sau să trimiteți bani sub pretexte false;

– ⁠Educați-vă familia și prietenii. Informați-i despre această metodă de fraudă pentru a preveni alte incidente.

Vigilența și precauția sunt cele mai bune arme împotriva oricărei tentative de fraudă!

Pentru informații suplimentare, consultați pagina oficială a Directoratului Național de Securitate Cibernetică, unde găsiți informații despre pașii pe care îi puteți urma pentru recuperarea contului de Whatsapp compromis