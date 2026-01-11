Guvernul a inițiat vineri, 9 ianuarie, proiectul de act normativ care majorează salariul minim de la 1 iulie 2026. Salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei. Ce se schimbă: scade suma scutită de impozitare. Acum, pentru 300 de lei din salariul minim nu se plătește impozit. De la 1 iulie, suma scutită de impozit scade la 200 de lei. Proiectul a fost trimis la Consiliul Economic și Social pentru avizare.

După majorarea de la 1 iulie, salariul minim brut va fi de 4.325 de lei, iar salariul netul, adică banii încasați în mână, va fi de aproximativ 2700 de lei.

Cu salariul minim sunt plătiți acum peste 1. 700.000 de angajați.

Proiectul de act normativ a fost inițiat vineri, 9 ianuarie, și a fost trimis pentru avizare la Consiliul Economic și Social, o etapă obligatorie înainte de adoptare în Guvern.

Însă, este redusă, de la 300 de lei la 200 de lei, suma pentru care nu se va plăti impozit din acest salariu minim.

Așadar, creșterea în mână pentru salariați va fi de aproximativ 120-125 de lei – pentru ca salariul minim net să ajungă la 2.700 de lei. Angajatorii vor cheltui în plus aproape 300 de lei, cât înseamnă creșterea salariului și taxele aferente.