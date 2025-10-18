Nume: Ionuț Bledea

Vârsta: 35 de ani

Ocupație: Interpret de muzică populară

Stare civilă: Căsătorit, 2 fetițe

Ce-i place: Îi plac plimbările făcute pe jos și spune că astfel are ocazia să descopere frumusețea locurilor și al lucrurilor. Încă din vremea liceului lua orașul Sighetu Marmației la picior să descopere străzile și clădirile și astfel își punea gândurile în ordine.

Îi place să gătească și în ultime vreme dedică această pasiune fetițelor lui gemene, la fel cum face cu majoritatea timpului liber de care dispune.

Ce nu-i place: Nu-i plac bârfele, bârfitorii și purtătorii de povești fără sens, oamenii falși și spune că nu ar putea să fie niciodată ipocrit. Dacă o persoană îi place, atunci o acceptă cu tot cu slăbiciuni și calități, iar dacă nu-i place atunci nu-i place și spune că nu se poate schimba „după cum bate vântul, în funcție de interes”. Îi displac profund frustrații care comentează negativ la orice.

Melodiile interpretate de Ionuț Bledea le fredonează zeci de mii de maramureșeni și nu numai, iar nunțile la care este invitat să performeze sunt foarte apreciate. Puțini știu însă că și-a început cariera de cântăreț la 8 ani, la vremea la care alți colegi de generație abia deslușeau alfabetul.

„Am cântat în Biserică, la mine în sat, în Șugatag. Eram în clasa a VII-a, aveam 13 ani când am decis să merg la Școala Populară de Artă și îmi doream încă de atunci că voi face muzică. Poate nu știam până la ce nivel voi ajunge, dar știam că astea vreau să fac”, povestește Ionuț.



Nu avea pe nimeni în domeniu, dar avea curaj și dorința dată de pasiune să cânte. Spune că bunica maternă a cochetat cu muzica, dar pentru că nu a avut susținere din partea familiei a trebuit să renunțe la această pasiune.

„În zona noastră sunt multe jocuri cu strigături și mergeam la artist să cer microfonul pentru că îmi plăcea și mie să fac strigături. Bunica este fanul meu nr. 1 și eu sunt fanul ei. Are 85 de ani, iar bunicul 89, încă mai fac filmulețe cu ei pe care le postez, sunt foarte apreciate și pot spune că am învățat multe strigături de la ei ”, mai adaugă artistul.



Ionuț și-a scos banii de alocație din cont și cu ei s-a înscris la Școala Populară de Arte din Sighetu Marmației, la Secția Canto. A absolvit Liceul de Industrie mică și servicii – Tehnician în automatizări, dar nu a profesat nicio zi în acest domeniu. Încă din prima clasă de liceu a devenit cunoscut pentru că cântat la Balul Bobocilor.

„La finalul liceului eram deja vedetă și chiar în albumul clasei colegii mi-au scris «Ionuț Vedeta». Mi-ar fi plăcut să urmez cursurile Liceului de Arte din Baia Mare, nu aveam posibilitatea să fac naveta în Baia Mare, dar nu regret pentru că am avut colegi și dascăli deosebiți”, spune interpretul de muzică populară.





A făcut primii bani din muzică la o nuntă din Zona Bucovinei și își amintește cu exactitate și suma primită, dar și anul în care s-a întâmplat acest lucru. De la primul eveniment pentru care a fost remunerat până la nunțile de peste 1000 de persoane a fost un drum destul de lung, dar cu dăruire și multă pasiune a ajuns și acolo. Are un playlist prestabilit, dar se adaptează în funcție de atmosferă și de ce i se cere din partea asistenței. Asta a făcut și la propria lui nuntă unde invitații i-au cerut să cânte.

”Eram în anul 2004 și am cântat câteva piese la nuntă, nu puteam încă să duc singur un program întreg și am primit 50 de lei la acea vreme. Acum improvizez versuri – strigături – la evenimente în funcție de invitați. Am avut nuntă cu 1500 de invitați și am făcut atmosferă. Da, s-a mai întâmplat să nu-mi iasă rimele până la capăt, dar m-am descurcat mereu într-un fel sau altul. Și când am fost mire am cântat pentru invitații mei”, explică zâmbind Ionuț.





Își prețuiește toate costumele și cămeșile și povestește că are și acum primul cojoc pe care l-a primit de la familie.

”Peste drum de casa părintească locuia un cojocar care «ne-a adoptat ca familie» și care mi-a făcut primul cojoc. Îl am și acum. În fiecare an de Paște primeam câte un costum nou pentru că la noi în sat tradițiile sunt sfinte. Fiecare cămașă pe care o am, indiferent că a costat 100 de lei sau 1000 de euro îmi este la fel de dragă pentru că în fiecare cusătură cineva a pus o parte de suflet. Am cămăși făcute acum 20 de ani pe care încă le mai port cu mare drag”, arată îndrăgitul cântăreț.



O vreme a fost VJ la un, post de radio din Sighetu Marmației și moderator al unei emisiuni de folclor pe un post de televiziune dedicat. Deși i-a plăcut mult să interacționeze cu colegii de breaslă și cu ascultătorii și spectatorii, a fost nevoit să renunțe din lipsă de timp. Spune zâmbind că pentru el pandemia a fost perioada în care a învățat cum e să fie acasă la final de săptămână și cum să petreacă timp de calitate cu familia.

Dacă ar fi să aleagă cu cine să câte, și-a dori foarte mult un duet cu Andra și nu ar cânta niciodată cu Florin Salam.

”Cu Andra ne-am întânit la evenimente, dar nu am avut niciodată plăcerea să facem un duet. Cu Florin Salam e altă poveste. Îmi place timbrul lui, îmi place ce face, dar avem un segment de public diferit și nu cred că am rezona cu adevărat pe aceeași scenă”, povestește Ionuț.



Are în prezent un duet cu un manelist, o melodie care urmează să fie lansată, dar despre care nu a vrut să dezvăluie prea multe.

Peste 5 ani Ionuț se vede la fel, dar și-ar dori un spectacol al lui, unde lumea să vină să-l asculte și să cânte alături de el.

„Mă văd la 40 de ani. A fost un vis pentru mine să-mi asculte lumea cântecele și am văzut că pot și mai mult și mai bine. Mi-aș dori să am un spectacol în colecție, un spectacol pe o scenă mare cu mine și soția mea cap de afiș. În 2016 am lansat împreună cu soția un CD și biletele s-au vândut înainte ca afișele să fie printate”, mai adaugă Ionuț.





Întrebat dacă nu s-a plictisit de cântece și de tot ceea ce înseamnă tradițional Ionuț spune zâmbind că doar cei fără minte uită de unde au plecat și uită ce este cu adevărat important: tradițiile!