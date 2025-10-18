Papa Leon al XIV-lea, un călăreţ amator, a primit miercuri un cadou cu totul neobișnuit: un cal pursânge arab în vârstă de 12 ani. Gestul inedit a venit din partea unui credincios polonez, Andrzej Michalski, proprietarul unei herghelii din Kolobrzeg-Budzistowo, Polonia, care a dorit să-i ofere Suveranului Pontif un animal deosebit, scrie Vatican News.

Papa Leon este pasionat de echitație

Potrivit Vaticanului, darul nu este destinat uzului personal al Papei, ci va fi vândut la licitație, iar banii vor merge către proiecte caritabile ale Bisericii Catolice. Astfel, frumusețea și eleganța calului se vor transforma în ajutor concret pentru cei aflați în nevoie.

Imaginile publicate de Vatican îl arată pe liderul Bisericii Catolice, înaintea audienţei sale generale de la Vatican, mergând alături de calul alb, ţinându-l de frâie vizibil relaxat.

Înainte să fie ales papă, Robert Francis Prevost obişnuia să călărească în Peru, unde a slujit ca misionar aproximativ 20 de ani.

„Când am văzut fotografiile cu viitorul papă călare în Peru, mi-a venit ideea de a-i oferi un frumos cal arab, unul demn de el şi alb, deoarece albul este asociat cu sutana papală”, a spus Andrzej Michalski, proprietarul hergheliei Michalski din Kolobrzeg-Budzistowo. „Papa a fost încântat” de acest cadou, a completat el.

Papii primesc multe cadouri de la credincioşi sau celebrităţi, adesea vândute la licitaţie în scopuri caritabile. În timpul pontificatului său de 12 ani (2013-2025), Papa Francisc a primit inclusiv doi măgari şi un Lamborghini în culorile Vaticanului.