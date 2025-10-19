Un incendiu de proporții a izbucnit în localitatea Săsar, în apropiere de Baia Mare. O casă cu etaj și o anexă gospodărească au fost cuprinse de flăcări violente, transformându-se în scurt timp într-un adevărat infern.

Pentru lichidarea focului au intervenit cinci echipaje de pompieri militari, sprijinite de un echipaj SMURD, pompierii voluntari din Recea și mai mulți localnici. Eforturile lor au fost îngreunate de intensitatea incendiului, iar acoperișurile clădirilor au fost complet distruse.

Pagubele materiale sunt considerabile, iar autoritățile urmează să stabilească valoarea exactă a acestora. Cauza izbucnirii focului nu a fost încă determinată. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.