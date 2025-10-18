Accidentul de pe strada Victoriei din Baia Mare, în care un băiat de 14 ani a ajuns în comă, nu este doar o tragedie. Este un semnal de alarmă.

Pe o stradă aflată în plin șantier, cu gropi și capace de canalizare la tot pasul, doi oameni – un tată și fiul său – circulau pe motocrosuri. Copilul a pierdut controlul și s-a lovit violent. Medicii se luptă acum pentru viața lui.

Poliția va stabili vinovații, dar dincolo de dosare și anchete, rămâne o întrebare simplă: unde greșim ca societate?

De ce ajung copiii să circule pe drumuri periculoase, fără protecție, în locuri unde nici adulții nu sunt în siguranță? Toți băimărenii cunosc situația pe de Victoriei… Și e așa de luni multe de zile…

Poate că nu e doar vina unui părinte sau a unui șantier nesemnalizat. Poate că e vina unei comunități întregi care a învățat să treacă nepăsătoare pe lângă pericol.

Iar prețul, uneori, îl plătesc cei mai tineri dintre noi.