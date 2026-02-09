Ionel Bogdan se află în aceste zile în Reno, statul Nevada (Statele Unite ale Americii), unde a prezentat public modul în care este organizat procesul de votare, pe care îl consideră un exemplu de bună practică pentru creșterea participării electorale.

Potrivit acestuia, în Nevada există două modalități principale de vot: votul prin corespondență și votul fizic, exprimat digital, în centrele de votare. În cazul votului fizic, alegătorii își exprimă opțiunea pe o tabletă, după care votul este printat, rămâne secret, este scanat automat și introdus în urnă. Procesul este descris ca fiind rapid, sigur și transparent.

„Sunt în Reno, Nevada, la autoritatea electorală, și vreau să vă arăt cum funcționează procesul de vot aici. Alegătorul votează pe o tabletă, votul este apoi tipărit și scanat automat, fără a compromite secretul votului”, a transmis Ionel Bogdan.

Un alt aspect evidențiat este durata extinsă a votului. În Nevada, perioada de votare se întinde pe aproximativ două săptămâni, nu doar pe o singură zi, ceea ce contribuie semnificativ la o prezență ridicată la urne. Datele prezentate arată că peste 80% dintre alegători participă la vot, iar aproximativ 40% dintre aceștia votează prin corespondență.

Ionel Bogdan consideră că acest model ar putea fi adaptat și în România, în special prin extinderea votului prin corespondență la nivel național și prin introducerea mai multor zile de vot. „Cu vot prin corespondență și cu o perioadă de vot mai lungă, am putea crește semnificativ prezența la urne și reprezentativitatea aleșilor”, a subliniat acesta.

Vizita are loc în cadrul programului Open World, un program de schimb de experiență și bune practici, organizat cu sprijinul partenerilor instituționali din Statele Unite ale Americii. Programul își propune să ofere participanților acces direct la exemple funcționale de administrație, democrație și organizare instituțională.