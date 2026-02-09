La data de 8 februarie a.c., în jurul orei 20.50, Poliția Orașului Ulmeni a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 despre faptul că pe D.J. 108A, în apropierea localității Țicău, a avut loc un accident rutier, soldat cu victime.

Verificările preliminare efectuate de polițiști la fața locului au relevat că un tânăr de 21 de ani conducea un autoturism dinspre localitatea Țicău înspre localitatea Benesat, iar la un moment dat nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și răsturnându-se pe plafon, pe malul râului Someș.

În urma accidentului rutier, două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto, rezultatul indicând valoarea de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în vederea determinării cu exactitatea a alcoolemiei, i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

În continuarea verficărilor, polițiștii au constatat că tânărul aflat la volanul autoturismului se afla în perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea stabiririi cu exactitate a tuturot cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.