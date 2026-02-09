La data de 8 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au emis 2 ordine de protecție provizorii, pe o perioadă de 5 zile, pentru protejarea victimelor violenței domestice.

Acestea au fost emise ca urmare a completării Formularului de Evaluare a Riscului, reieșind faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimelor să fie puse în pericol.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus au aplicat măsurile necesare pentru siguranța victimelor violenței domestice după ce, în cursul zilei de 8 februarie, au fost sesizați că în seara precedentă, o femeie și cei doi copii ai săi ar fi fost agresați fizic de soțul său.

De asemenea, după ce au intervenit la un apel semnalat prin SNUAU 112, polițiștii din Sighetu Marmației au evaluat riscul iminent de violență și au stabilit că se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu întrucât verificările efectuate au relevat că o femeie ar fi fost agresată fizic și amenințată de către soțul său.

Printre măsurile impuse prin ordinele de protecție provizorii se regăsesc evacuarea agresorilor din locuință și obligarea acestora la păstrarea distanței minime față de victime și față de locuințele acestora.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări în cadrul dosarelor penale întocmite și monitorizează cele două situații pentru siguranța victimelor și prevenirea comiterii altor infracțiuni.