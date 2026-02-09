La data de 8 februarie a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina, care monitorizau și supravegheau traficul rutier pe D.N. 18, în localitatea Petrova, au obervat că un autoturism a părăsit partea carosabilă și se află într-un șanț.

În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă, după ce conducătorul acestuia, un tânăr de 23 de ani, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se într-un șanț.

În urma accidentului rutier au rezultat pagube materiale.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând valoarea de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării îmbibației alcoolice, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Alcoolul la volan nu este o opțiune, ci este un pericol care poate costa vieți!