Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, a declarat că România intră, în sfârșit, într-o etapă de reformă reală a administrației publice centrale și locale, după ani de amânări și blocaje. Acesta a subliniat că, după un an dificil în care românii și mediul privat au susținut efortul de echilibrare bugetară, este firesc ca statul să își asume propria responsabilitate și să se reformeze.

”România nu mai poate funcționa cu un stat greoi, scump și lent, care consumă resurse publice, întârzie investițiile și blochează dezvoltarea comunităților locale. Guvernul condus de Ilie Bolojan demonstrează consecvență și seriozitate și pune administrația pe baze moderne și eficiente”, a declarat Ionel Bogdan.

Deputatul liberal a prezentat principalele obiective ale reformei administrației publice, asumate de Guvernul Bolojan:

reducerea numărului maxim de posturi din administrația locală cu 30%, fără a depăși o reducere de 20% a posturilor efectiv ocupate, cu termen de finalizare 1 iulie 2026;

reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului;

reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din ministere, agenții și autorități autonome, cu excepția domeniilor esențiale precum învățământul, spitalele, serviciile de ambulanță, instituțiile de cultură, apărarea și ordinea publică.

Potrivit estimărilor prezentate, impactul reformei va însemna reducerea a aproximativ 45.600 de posturi, economii de peste 1,6 miliarde de lei în anul 2026 și de peste 3 miliarde de lei în anul 2027.

”Aceste măsuri, alături de reforma pensiilor magistraților, sunt reforme așteptate de români de ani de zile. Guvernul Bolojan a arătat că are determinarea necesară pentru a se confrunta cu rezistența din sistem, cu interesele birocratice și cu risipa, pentru a pune România pe direcția corectă”, a concluzionat deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan.

Biroul de presă al Biroului Parlamentar – Deputat Ionel Ovidiu Bogdan