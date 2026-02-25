Municipiul Baia Mare împreună cu operatorul autorizat The Green Project anunță o nouă campanie de colectare aparate electrice, vineri, 27 februarie. Poți aduce: frigidere, mașini de spălat, TV, boilere, calculatoare, electrocasnice mari și mici, becuri, baterii și astfel te asiguri că ajung la fabrica de reciclare. NU la groapa de gunoi (cantitate minimă pentru preluare de la domiciliu : 25 kg). Firmele primesc documentație completă pentru casare, legal și fără bătăi de cap.

Acum ai două soluții la îndemână pentru a scăpa responsabil de aparatele electrice, simplu și comod:

1. Colectare gratuită de la domiciliu / birou. Te programezi rapid pentru preluarea aparatelor mari și voluminoase: 0744 781 781 (luni–vineri, 9:00–17:00), 0800 444 800 (luni–vineri, 9:00–17:00), thegreenproject.ro/comanda

2. Donezi aparatele tale bune de dat la reciclat, unei școli din Baia Mare înscrise în proiectul #GreenUPmySchool și ajuți școala să câștige premii pentru cea mai mare cantitate de aparate electrice colectată, care înseamnă resurse pentru desfășurarea activității la clasă.