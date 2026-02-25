Miercuri, 25 februarie și joi, 26 februarie, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, urmată de Liturghia Darurilor Înaintesfințite, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Miercuri, 25 februarie, și joi, de la ora 16:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, urmată de Liturghia Darurilor Înaintesfințite, la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, respectiv, Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad.