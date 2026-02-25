Președintele Consiliul Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a transmis un mesaj ferm privind direcția de dezvoltare a județului, în urma ședinței CJ Maramureș în care a fost adoptat un nou proiect strategic axat pe siguranța comunităților.

Este vorba despre proiectul AMICE-TISA, realizat în parteneriat cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Serviciul de Gospodărire al Apelor Maramureș, alături de parteneri internaționali din Ungaria și Ucraina.

Proiectul prevede dezvoltarea unui sistem comun de monitorizare hidrologică în cele trei țări, care va permite schimbul rapid de date și luarea unor decizii eficiente în situații de risc – inundații, fenomene hidrologice extreme sau poluări accidentale.

Valoarea maximă a grantului este de 1,5 milioane de euro, iar contribuția Consiliului Județean Maramureș nu va depăși 5%, ceea ce înseamnă atragerea unor fonduri europene consistente cu un impact minim asupra bugetului local.

„Atragem fonduri europene importante pentru Maramureș și investim în prevenție și siguranță. Este un model de cooperare transfrontalieră care aduce beneficii directe comunităților noastre”, a subliniat Gabriel Zetea.

Președintele CJ Maramureș a anunțat totodată că administrația județeană pregătește un nou pachet de proiecte transfrontaliere, menite să aducă finanțări suplimentare pentru dezvoltarea județului. În mesajul său, acesta a apreciat eforturile echipelor din Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte și Direcția Tehnică, care lucrează intens pentru ca aceste inițiative să fie aprobate.

Un mesaj de apreciere a fost adresat și Oanei Chiorean, director executiv al DDIP, precum și întregii echipe implicate, pentru profesionalism și dedicare.

„La Consiliul Județean muncim pentru maramureșeni, pentru siguranța lor și pentru un Maramureș mai puternic și mai bine pregătit pentru viitor. Continuăm”, a transmis Gabriel Zetea.