Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, a anunțat că Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a votat împotriva susținerii Guvernului Veștea.

Potrivit acestuia, rezultatul votului din cadrul BPN a fost de 41 de voturi pentru retragerea susținerii guvernului, 13 voturi împotrivă și două abțineri.

În urma deciziei, premierul Veștea are la dispoziție termen până marți pentru a-și depune mandatul.

Decizia conducerii PNL marchează un moment important pe scena politică și poate genera noi negocieri privind viitoarea formulă guvernamentală.