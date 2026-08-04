În cadrul lucrărilor de repoziționare și modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile, pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate utilizatorilor noștri, societatea VITAL a programat în data de miercuri, 5 august, intervenția la Stația de Pompare Apă Potabilă aferentă localității Satu Nou de Sus.

Lucrarea presupune întreruperea serviciului de alimentare cu apă pentru utilizatorii din localitatea Satu Nou de Sus – strazile Bujorului, Pietroasa, Primăverii, Tineretului, Iasomiei, Brandușei, Toamnei, Lalelei, Garoafei, Teiului, Florilor și Penitenciarul Baia Mare, în intervalul orar 08.30 – 12.00.

La reluarea furnizării apei sunt posibile modificări ale turbidității acesteia.

„Vă mulțumim pentru întelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, spun reprezentanții Vital.