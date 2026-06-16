Polițiștii maramureșeni au revocat căutarea adolescentei SILAGHI GIORGIANA ȘTEFANIA, în vârstă de 15 ani, din localitatea Lăpușel, după ce aceasta a fost găsită în siguranță.

Minora fusese dată dispărută după ce a plecat de la domiciliu în cursul zilei de 13 iunie și nu a mai revenit. Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii au desfășurat activități specifice pentru depistarea acesteia.

Adolescenta a fost găsită pe raza localității Băiuț.

Potrivit primelor verificări efectuate de oamenii legii, tânăra nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Polițiștii mulțumesc cetățenilor pentru sprijinul acordat și pentru distribuirea informațiilor care au contribuit la soluționarea cazului.