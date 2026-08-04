Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare a organizat o proiecție de film în aer liber, oferind pacienților, aparținătorilor și cadrelor medicale ocazia de a petrece câteva ore într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Inițiativa face parte din demersurile unității medicale de a susține starea de bine a pacienților prin activități care încurajează socializarea, relaxarea și petrecerea timpului într-un mod plăcut, contribuind astfel la procesul de recuperare și la crearea unui mediu cât mai apropiat de normalitate. Reprezentanții spitalului au transmis că reacțiile participanților au fost extrem de pozitive, iar bucuria cu care a fost primit evenimentul îi motivează să organizeze și pe viitor astfel de activități dedicate pacienților și familiilor acestora.