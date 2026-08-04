Având în vedere avertizarea meteorologică Cod Roșu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează județul Maramureș și anunță val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme și un nivel deosebit de ridicat al disconfortului termic deosebit de accentuat și noapte tropicală, prefectul Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a solicitat instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență să procedeze la monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor meteorologice și să fie pregătite să intervină pentru limitarea efectelor generate de temperaturile extreme.

În data de 5 august 2026, temperaturile maxime vor atinge valori foarte ridicate, 37-39 grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, condiții care pot avea efecte semnificative asupra stării de sănătate a populației, în special în cazul copiilor, persoanelor vârstnice, bolnavilor cronici și al celor care desfășoară activități în aer liber.

Pentru prevenirea incidentelor și protejarea sănătății populației, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență recomandă:

Recomandări esențiale pentru protejarea sănătății:

* Evitați deplasările în orele de vârf

•Deplasați-vă dimineața devreme sau seara.

* Alegeți trasee umbrite și alternați mersul cu perioade de repaus.

•Protejați-vă de soare și evitați efortul fizic

* Evitați expunerea directă la soare, aglomerațiile și activitățile solicitante între 11:00 și 18:00.

•Aveți grijă de persoanele vulnerabile

* Păstrați legătura cu persoanele vârstnice, verificați starea lor de sănătate și oferiți sprijin atunci când este nevoie.

Utilizați cu responsabilitate resursele de apă la nivelul unităților administrativ-teritoriale

•Nu uitați în autoturisme:

Copii;

Animale de companie;

Recipiente sub presiune (brichete, tuburi de deodorant etc.), mai ales dacă mașina este expusă la soare.

Îmbrăcați-vă corespunzător:

* Purtați pălării, ochelari de soare și haine lejere, deschise la culoare, din materiale ușoare.

Hidratați-vă constant;

Consumați suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea;

Evitați;

Alcoolul;

Băuturile cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr;

Alimentați-vă sănătos;

Consumați fructe și legume proaspete;



ATENȚIE! RISC CRESCUT DE INCENDII

În perioadele caniculare, uscăciunea și temperaturile ridicate favorizează izbucnirea incendiilor.

Vă rugăm:

• Să NU utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu sau pe timp de vânt;

• Să NU aruncați la întâmplare resturile de țigări;

• Să NU lăsați în autoturisme expuse la soare recipiente sub presiune.

Autoritățile administrației publice locale au fost informate pentru aplicarea măsurilor prevăzute în planurile de acțiune specifice, inclusiv identificarea și operaționalizarea punctelor de acordare a primului ajutor și distribuire a apei potabile astfel:

Locații municipiul Baia Mare – interval orar 12.00-17.00

– Gară

– RFN

– Semilună

– Intersecție Bd. Traian și Bd. Republicii

– Piața Izvoare

– Zona Magazin ”Cozac”

Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare

– Parc Mara, interval orar 12.00-18.00;

Crucea Roșie, filiala Maramureș

– Municipiul Sighetu Marmației, strada Cuza Vodă, interval orar 10.00 -16.00;

Municipiul Sighetu Marmației

– În fața primăriei și la supermarket Carrefour, interval orar 8.00-16.00;

Oraș Seini

– În fața primăriei, interval orar 8.00-15.30;

Oraș Tăuții Măgherăuș;

– În fața primăriei, interval orar 7.00-16.00

Oraș Ulmeni

– În centrul localității, interval orar 10.00-16.00;

Oraș Șomcuta Mare

– În centrul localității, interval orar 8.00-16.00;

Oraș Vișeu de Sus

– La Casa de Cultură și la primărie, interval orar 8.00-16.00;

Oraș Baia Sprie – cișmele publice, zona primărie;

Oraș Târgu Lăpuș – cișmele publice, zona piața, parcul poliției și capela Iuliu Hossu;

În caz de urgență, apelați imediat 112!

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență face apel la populație să manifeste responsabilitate și să respecte măsurile de protecție recomandate de autorități pentru protejarea vieții și a sănătății.