Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș îi invită pe băimăreni la o incursiune inedită în gastronomia din vremea dacilor. Vineri, 7 august, de la ora 11:00, muzeograful dr. Marius Ardeleanu va susține activitatea „Arheologia gustului antic-O călătorie în bucătăria dacilor”, organizată în cadrul programului Takeover Day, dar deschisă tuturor celor interesați.

Participanții vor descoperi cum reconstituie cercetătorii alimentația din vechea Dacie, folosind informații obținute din semințe carbonizate, oase de animale, vase ceramice și unelte descoperite în siturile arheologice. Activitatea îmbină arheologia, arheobotanica, zooarheologia și arheologia experimentală pentru a recrea ingredientele, tehnicile culinare și gustul preparatelor consumate în urmă cu aproape două milenii.

Evenimentul oferă publicului ocazia de a afla cum cercetarea modernă poate readuce la viață obiceiurile culinare ale strămoșilor și de a descoperi o perspectivă mai puțin cunoscută asupra civilizației dacice, prin intermediul gustului și al alimentației.