La data de 3 august a.c., în jurul orei 09.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un vehicul de tip ATV, care se deplasa pe strada Gruiul din orașul Borșa.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, persoana aflată la ghidonul ATV-ului, un bărbat în vârstă de 67 de ani, nu ar deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În conformitate cu procedurile legale, polițiștii au continuat verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.