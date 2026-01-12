Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș anunță apariția celui de-al treilea număr al Anuarului ETHNO MARMATIA, o publicație de referință dedicată cercetării și valorificării patrimoniului etnografic și a artei populare românești.

Noul volum, recent ieșit de sub tipar, reunește peste 20 de studii și cercetări realizate de specialiști în domeniu, care abordează teme relevante pentru cunoașterea, conservarea și promovarea identității culturale tradiționale. Prin conținutul său științific, anuarul contribuie la aprofundarea studiilor de etnografie și la punerea în valoare a patrimoniului cultural românesc.

Prin această apariție editorială, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș își reafirmă angajamentul față de cercetarea de specialitate, conservarea patrimoniului și promovarea culturii tradiționale, reflectând totodată preocupările actuale ale specialiștilor și demersurile de valorificare a tradițiilor autentice.

Reprezentanții instituției adresează mulțumiri autorilor, referenților științifici și colegiului de redacție, a căror contribuție a făcut posibilă realizarea acestui volum.