Am stat de vorbă cu una din speranțele folclorului maramureșean, o speranță consacrată deja, care a urcat pe cele mai mari scene din această țară. La doar 11 ani, Teodora Luca, cunoscută și ca Dănțăușa, a impresionat un public numeros și continuă să o facă la fiecare apariție.

eMM: Te-ai făcut cunoscută publicului maramureșean prin participarea la emisiunea Românii au talent. Care a fost evoluția ta din acel moment și de când ai pasiunea pentru muzică?

Teodora Dănțăușa: Pana la Romanii au talent, am participat la foarte multe concursuri si festivaluri in toata tara, de unde mereu am adus acasă premii. La Romanii au talent am ajuns datorita evoluțiilor mele, ei m-au invitat la preselecții la Cluj, după care am ajuns la București . Am reușit sa impresionez atât juriul, cat si spectatorii de acolo cu un cântec despre eroii romani: TATICUL MEU E LA RAZBOI. După acest moment, am continuat sa particip la orice eveniment important la care am fost invitata .Pasiunea mea pentru muzica o am de micuță, îmi plăcea sa mă joc cu păpușile si le puneam pe banca din curte de acasă sa mă privească cum cant si dansez . O puneam si pe bunica mea sa mă duca la poarta, sa vad lumea, sa mă cunoască lumea !

eMM: Am văzut că în ultima vreme participi la tot mai multe evenimente, cum faci față acestei perioade încărcate?

Teodora Dănțăușa: Este o plăcere pentru mine sa cant publicului, mă pregătesc zilnic minim 2 ore atât vocal cat și la pian, iar de doua ori pe săptămâna merg la canto, la dl. Prof. Marcel Seraz. Eu zic ca fac ușor fata pentru ca pasiunea mea si plăcerea de a cânta mă ajuta să nu mă gândesc decât la ce am de făcut pentru public.

eMM: Cine ți-a insuflat pasiunea pentru muzică?

Teodora Dănțăușa: Pasiunea pentru muzica mi-a insuflat-o doamna profesoara coregraf Maria Seraz ,ea este cea care a descoperit talentul meu ,la cercul de dans popular de la Palatul copiilor Baia Mare. La început, pe la 4 ani când am ajuns acolo ,eram doar dansatoare, de aici si „Dantausa’’, dar doamna Maria m-a încurajat să cant vocal ,tot dansa le-a spus părinților mei să mă ducă la teste de aptitudini la Colegiul de arte, unde am si intrat din clasa zero, aici studiez pianul .

eMM: Care consideri că a fost cel mai important eveniment din cariera ta artistică?

Teodora Dănțăușa: Am participat pana acum la peste 100 de spectacole ,am fost prezenta in emisiuni la foarte multe televiziuni si la radio, dar de departe ,cel mai important moment pentru mine a fost cea mai mare scena din țară, ROMANII AU TALENT! Am stat la București câteva zile pentru filmări, au fost si la noi acasă să mă filmeze ,apropo ,ador sa fiu in fata camerelor, A fost ceva de vis ,participarea la aceasta emisiune, când am văzut-o pe Andra in fata mea, nu îmi venea sa cred ca am șansa sa cânt in fata ei.

eMM: Ce-ți dorești cel mai mult de la cariera de artistă?

Teodora Dănțăușa: Îmi doresc să mă cunoască toata Romania, voi munci mult să ajung mare, vreau sa cant la Sala Palatului intr-un spectacol!

eMM: Ai un model sau vreo personalitate din lumea muzicală care te inspiră?

Teodora Dănțăușa: Îmi place Andra, îmi plac piesele de muzica populara vechi ,de la Maria Butaciu si Valeria Peter Predescu ,dar nu pot sa spun ca îmi doresc sa ajung ca si alt artist, eu mă compar cu mine, vreau sa fiu Teodora Dantausa pur si simplu. Sunt ajutata foarte mult de profesorii mei, Maria si Marcel Seraz la folclor si Calin Ionce la muzica ușoara să mă dezvolt, fiecare apariție a mea, pe scena, este pregătită dinainte, in funcție de piesele pe care le voi cânta, este ales costumul, mișcarea scenica, totul este pregătit, așa cum îmi spun profesorii mei.

eMM: În final, ce ai vrea să transmiți ceva celor dragi?

Teodora Dănțăușa: Le transmit mulțumiri ca sunt mereu aproape de mine, ca mă susțin si mă urmăresc si sa urmărească noutățile care urmează in perioada următoare.

Le dezvălui doar atât: Șoapta zorilor; Auzit-am bade eu; Bade pălărie noua.

Va doresc o vara superba !