Vineri, sâmbătă și duminică, valul de căldură va cuprinde cea mai mare parte a țării și se va intensifica treptat, disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În general temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 18…20 de grade.

Județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Ilfov, Călărași, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare Cod galben vineri, sâmbătă și duminică.

O avertizare Cod portocaliu va fi în vigoare vineri și sâmbătă în județele Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

În aceste zone, valul de căldură se va intensifica. În general după-amiaza se vor înregistra valori termice de 38-40 de grade, iar noaptea nu vor coborî sub 20-22 de grade și prin urmare disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

1.Recomandări pentru populaţia generală

– Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11-18;

– Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

– Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 grade Celsius;

– Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine);

– Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

– Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă;

– Beţi zilnic între 1,5-2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. în perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.

– Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;

– Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;

– Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castarveţi, roşii) deorece acestea conţin o mare cantitate de apă; o doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă;

– Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc).

– Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;

– Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate.

Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:

Inchideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;

Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă.

Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă.

Stingeţi sau scadeţi intensitatea luminii artificiale.

Inchideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie.

2. Recomandări pentru prevenirea apariţiei de îmbolnăviri in rândul copiilor

2.1 Pentru sugari si copiii mici

Realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de cadura, umiditate excesiva si curenţi de aer;

Nu se recomanda introducerea de alimente noi in alimentaţia sugarilor;

Se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de cate ori sugarul solicita;

Copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuţe din materiale textile si nu va fi scos din casa decât in afara perioadelor caniculare din zi,

Copiii vor primi apa, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete si foarte bine spălate

Mamele care alăptează trebuie sa se hidrateze corespunzător cu apa, ceai slab îndulcit, sucuri naturale.

Se va evita in acelaşi timp consumul de cafea sau alcool si vor avea grija sa menţină o igiena riguroasa a sânului si evident igiena generala

La cel mai mic semn de suferinţa al copilului sau mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutica

Atenţie deosebita se va acorda condiţiilor de igiena atat pentru copil cat si pentru

mama. Copilul va fi ţinut cu hăinuţe sau scutece curate si mama se va ingriji de

igiena riguroasa a pielii acestuia. In acest sens copilul va fi imbaiat cel puţin odată

pe zi, si obligatoriu seara la culcare iar in restul timpului i se va face toaleta locala

ori de cate ori este nevoie.

Copiilor li se vor face dusuri cu apa la temperatura camerei.

2.2 Pentru copiii aflaţi in tabere

Se vor asigura condiţii corespunzătoare de cazare;

Alimentele trebuie sa respecte riguros normele de igiena si sa fie proaspete;

Se va avea grija de hidratarea corespunzătoare a copiilor

Copiii vor fi supravegheaţi, iar locul de joaca va fi amplasat la umbra, in afara orelor de canicula având capul protejat de pălăriuţe;

Scăldatul, acolo unde e cazul, va fi făcut sub absoluta supraveghere a însoţitorului.

3. Recomandări pentru persoanele vârstnice si cu afecţiuni cronice

Creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;

Hidratare corespunzătoare cu apa, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe;

Alimentaţia va fi predominat din legume si fructe proaspete;

Se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalaţii frigorifice funcţionale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile

Se recomanda evitarea consumului de alcool si cafea in timpul caniculei

Se va evita circulaţia in perioadele de varf ale caniculei, sau daca este absolut

necesar se va folosi imbracaminte uşoara precum si pălărie de protecţie pe cap

Persoanele care suferă de anumite afecţiuni isi vor continua tratamentul conform

indicaţiilor medicului. Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu afecţiuni

cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie, mentale sau

cu hipertensiune sa consulte medicul curant in vederea adaptării schemei

terapeutice la condiţiile existente;

Menţinerea cu rigurozitate a igienei personale.

4. Recomandări pentru persoanele care prin natura activităţilor lor depun un efort fizic deosebit

Aceştia vor încerca dozarea efortului in funcţie de periodele zilei încercând se evite excesul de efort in vârfurile de canicula. Daca valorile de căldura sunt foarte mari se va proceda la stoparea activităţii;

Se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apa minerala, apa plata sau apa cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute in casa fara adaus de conservanti;

Este total contraindicat consumul de cafea si alcool in aceasta perioada;

Utilizarea unui echipament corespunzător, din materiale vegetale si echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive;

5. Recomandări pentru angajatori:

5.1. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;

asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;

alternarea efortului dinamic cu cel static;

alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

5.2 Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

asigurarea necesarului de apa potabila, câte 2-4 litri/persoană/schimb;

asigurarea echipamentului individual de protecţie;

asigurarea de duşuri.

II. Recomandări generale pentru situaţiile de cod roşu:

– Reduceţi deplasările la cele esenţiale;

– Nu va deplasaţi intre orele 11.00-17.00;

– Consumaţi lichide intre 2- 4 litri /zi;

– Nu consumaţi alcool;

– Daca faceţi tratamente pentru afecţiuni cronice, luati-va medicamentele in mod regulat, cu multa apa;

– Nu scoateţi copii sub 3 ani afara decât înainte de ora 9 dimineaţa si dupa ora 20.00;

– Evitaţi mâncărurile grele si mesele copioase;

– Folosiţi serviciile medicale spitaliceşti sau de urgenta doar in cazuri justificate; pentru probleme curente de sănătate anunţaţi telefonic medicul de familie.