O misiune de salvare desfășurată în Munții Piatra Craiului s-a încheiat cu succes după aproximativ șapte ore, însă intervenția scoate din nou în evidență riscurile la care se expun turiștii care pornesc pe trasee montane fără o pregătire minimă. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), trei turiști străini au solicitat ajutorul salvamontiștilor din Zărnești, județul Brașov, după ce una dintre persoane a suferit un traumatism la umăr în timpul parcurgerii crestei Pietrei Craiului.

Fără lanternă și fără echipament corespunzător

Salvatorii au constatat că grupul a pornit pe un traseu dificil fără echipamentul necesar și fără nicio sursă de lumină, deși intenționa să își continue drumeția până după miezul nopții. Intervenția s-a desfășurat pe un teren accidentat și a necesitat eforturi susținute din partea echipelor de salvare. La finalul misiunii, turista rănită a fost predată unui echipaj SMURD din Zărnești pentru îngrijiri medicale, iar ceilalți doi turiști au fost conduși în siguranță până în oraș.

Recomandările salvamontiștilor

În urma acestui caz, salvamontiștii reamintesc turiștilor câteva reguli esențiale pentru drumețiile montane:

alegerea unui echipament adecvat, inclusiv haine tehnice, lanternă frontală, hartă sau GPS, apă, alimente și baterii de rezervă pentru telefon;

verificarea prognozei meteo înainte de plecare și evitarea traseelor în condiții de instabilitate atmosferică;

parcurgerea exclusivă a traseelor turistice marcate;

atenție la prezența animalelor sălbatice, în special a urșilor;

transportarea unei truse de prim ajutor, a cremei cu protecție solară și a unor gustări energizante;

evitarea drumețiilor în solitudine și informarea unei persoane apropiate sau a personalului din zonă cu privire la traseul ales și ora estimată de întoarcere.

Reprezentanții DSU atrag atenția că multe dintre intervențiile montane pot fi prevenite printr-o planificare atentă și respectarea regulilor de siguranță, mai ales în sezonul estival, când numărul turiștilor aflați pe trasee este în continuă creștere.