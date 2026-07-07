O nouă întreprindere de economie socială din Baia Mare își propune să transforme tehnologia într-un instrument de învățare și dezvoltare pentru tineri. Restart Society, înființată în cadrul proiectului „Solidaritate, sprijin și ocupare în întreprinderi sociale”, derulat de Asociația ASSOC, promovează un concept care îmbină gamingul, realitatea virtuală și educația digitală. Potrivit reprezentanților ASSOC, activitatea întreprinderilor sociale create prin proiect este în plină desfășurare, iar Restart Society se remarcă printr-o abordare diferită față de spațiile clasice de divertisment. Întreprinderea se adresează tinerilor din Baia Mare și din localitățile învecinate, organizând competiții tematice, experiențe de realitate virtuală și activități cu componentă educațională.

Scopul proiectului este de a folosi tehnologia modernă pentru dezvoltarea competențelor digitale ale participanților, într-un mod atractiv și interactiv. Prin planul de afaceri, Reboot Society SRL, operatorul întreprinderii sociale, și-a propus să faciliteze accesul la tehnologie și educație digitală pentru tineri și adulți proveniți din medii vulnerabile.

Printre obiectivele asumate se numără organizarea a cel puțin 12 ateliere gratuite de educație digitală și implicarea a peste 300 de tineri în activități educative și competiții tematice.

Proiectul face parte din inițiativa „Solidaritate, sprijin și ocupare în întreprinderi sociale”, prin care Asociația ASSOC susține dezvoltarea economiei sociale și încurajează apariția unor afaceri cu impact pozitiv în comunitate, orientate atât spre inovare, cât și spre incluziune socială.