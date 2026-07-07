Cei mai tineri păstrători ai tradițiilor maramureșene vor urca pe scenă în cadrul Festivalului „Pintea Viteazul”, eveniment care se va desfășura în perioada 10–12 iulie, la Popasul Vânătorului din comuna Cernești.

Duminică, 12 iulie, de la ora 14:30, publicul va putea urmări spectacolul susținut de „Mugurașii Maramureșului”, grupa de copii a Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

Sub îndrumarea instructorilor Gabriela Petrovici-Duma și Duli Babici Tudor, copiii vor aduce în fața spectatorilor dansuri populare autentice și vor demonstra că tradițiile maramureșene sunt duse mai departe cu pasiune și dedicare de noile generații. Organizatorii îi invită pe iubitorii de folclor să fie alături de tinerii artiști și să îi răsplătească cu aplauze pentru munca și talentul lor. Festivalul „Pintea Viteazul” va avea loc în perioada 10–12 iulie, la Popasul Vânătorului din Cernești, și va cuprinde spectacole folclorice, reconstituiri istorice și numeroase activități dedicate promovării tradițiilor și legendelor Maramureșului.

Sub sloganul „Vino să trăiești legenda!”, organizatorii își propun să ofere participanților o experiență autentică, inspirată din istoria și cultura locurilor.