Tribunalul Maramureș a decis anularea parțială a dispoziției emise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) în 17 mai 2024, prin care comisarul-șef Mihai Gherman fusese retrogradat într-o funcție inferioară. Instanța a apreciat că măsura disciplinară aplicată a fost disproporționată și a stabilit că sancțiunea corectă ar fi fost diminuarea salariului funcției de bază cu 20%, pentru o perioadă de trei luni.

Prin hotărârea pronunțată în primă instanță, judecătorii au obligat IGPR și Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș să îl reintegreze pe Mihai Gherman în funcția de adjunct al șefului IPJ Maramureș. De altfel, încă din 25 septembrie 2024, acesta obținuse în instanță suspendarea executării sancțiunii până la soluționarea definitivă a procesului, rămânând astfel, cel puțin din punct de vedere juridic, în funcția de adjunct al inspectorului-șef.

Totodată, instanța a dispus ca IGPR să îi achite diferențele salariale aferente perioadei 27 mai – 25 septembrie 2024, reprezentând diferența dintre veniturile încasate și cele pe care le-ar fi primit dacă și-ar fi păstrat funcția, din care va fi scăzută sancțiunea de reducere cu 20% a salariului pe durata a trei luni.

În plus, IGPR a fost obligată să îi plătească lui Mihai Gherman și suma de 7.550 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Mihai Gherman a condus IPJ Maramureș în perioada ianuarie 2022 – noiembrie 2023 și s-a numărat printre șefii din Poliția Română sancționați în urma fugii din țară a fostului primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, condamnat definitiv în noiembrie 2023 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită.

În urma sancțiunii disciplinare, Gherman a fost detașat pentru șase luni la IPJ Vaslui. După încheierea acestei perioade, în mai 2024, a revenit în funcția de adjunct al șefului IPJ Maramureș, ocupată în urma unui concurs, însă la scurt timp a fost mutat la conducerea Poliției Orașului Târgu Lăpuș.

Anterior, Mihai Gherman a mai condus Poliția Orașului Târgu Lăpuș în perioada ianuarie 2016 – august 2018, înainte de promovarea sa în funcția de adjunct al șefului IPJ Maramureș.