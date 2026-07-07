Direcția de Asistență Socială Baia Mare a transmis un mesaj emoționant dedicat copiilor care frecventează Centrul de Zi „Luchian”, subliniind că adevăratele lecții de viață sunt oferite, de multe ori, chiar de cei mai mici.

Reprezentanții instituției spun că, dincolo de activitățile de recuperare și terapiile desfășurate zilnic, fiecare progres al copiilor reprezintă o dovadă de perseverență și un motiv de inspirație pentru specialiști și familii.

„De multe ori se spune că adulții îi învață pe copii. Adevărul este că, în fiecare zi, și ei ne învață pe noi”, transmit reprezentanții Centrului de Zi „Luchian”. Potrivit acestora, răbdarea este una dintre cele mai importante lecții pe care copiii le oferă celor din jur. Un cuvânt rostit după luni de terapie, curajul de a participa la o activitate nouă sau câteva minute petrecute într-un exercițiu reprezintă victorii importante, construite pas cu pas.

Totodată, copiii îi învață pe adulți să se bucure de lucrurile simple: o melodie preferată, o îmbrățișare, o ieșire în parc, un desen realizat cu propriile mâini sau o înghețată împărțită cu prietenii pot transforma o zi obișnuită într-una memorabilă. Mesajul evidențiază și puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților, dar și autenticitatea cu care copiii își exprimă emoțiile și afecțiunea. Un alt aspect subliniat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială este importanța de a privi omul dincolo de orice diagnostic. „Înainte de orice etichetă există un copil cu vise, emoții, preferințe, umor și o personalitate unică. Atunci când îl cunoști cu adevărat, descoperi mult mai mult decât un diagnostic”, transmit aceștia.

Centrul de Zi „Luchian”, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, oferă servicii de recuperare și sprijin pentru copii, promovând incluziunea, dezvoltarea personală și susținerea familiilor. Reprezentanții centrului afirmă că fiecare zi petrecută alături de copii este o lecție despre profesionalism, speranță și, mai ales, despre puterea oamenilor de a inspira prin sinceritate și curaj.