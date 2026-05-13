În după-amiaza zilei de 12 mai 2026, în cadrul celei de-a doua zile a lucrărilor Conferinței Episcopilor Catolici din România, episcopii romano-catolici și greco-catolici prezenți la Alba Iulia au vizitat expoziția dedicată Episcopului Venerabil Márton Áron, organizată în Palatul Arhiepiscopal Romano-Catolic.

Expoziția, realizată în contextul Anului comemorativ Márton Áron 2026, prezintă momente importante din viața și activitatea pastorală a episcopului, evidențiind mărturia sa de credință și contribuția spirituală lăsată Bisericii, Transilvaniei și societății.

Prin documente, imagini și materiale dedicate personalității sale, expoziția aduce în atenția publicului moștenirea spirituală și morală a unuia dintre cei mai importanți episcopi ai secolului XX.

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect comemorativ.