Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe strada Horea din municipiul Baia Mare, fiind necesară intervenția echipajelor de urgență.

La fața locului au intervenit un echipaj al ambulanței și un echipaj SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale și gestionarea situației.

Potrivit primelor informații, în evenimentul rutier au fost implicate două vehicule: un autoturism și un autobuz aparținând societății Urbis, în care se aflau pasageri.

Pe durata intervenției și a cercetărilor efectuate de polițiști, traficul rutier în zonă a fost blocat temporar.

Deocamdată nu au fost comunicate informații oficiale privind numărul persoanelor rănite sau cauza producerii accidentului.