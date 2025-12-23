Miercuri, 24 decembrie

Ajunul Nașterii Domnului

ora 15:00 Pavecernița Mare, urmată de slujba Litiei

Recital de colinde cu tinerii parohiei și întâmpinarea lui Moș Crăciun!

Joi, 25 decembrie

Nașterea Domnului – Prima zi de Crăciun

ora 09:00 Utrenia

ora 10:00 Sfânta Liturghie

Vineri, 26 decembrie

Soborul Maicii Domnului – A doua zi de Crăciun

ora 09:00 Utrenia

ora 10:00 Sfânta Liturghie

Sâmbătă, 27 decembrie

Sfântul Arhidiacon Ștefan – A treia zi de Crăciun

ora 09:00 Utrenia

ora 10:00 Sfânta Liturghie

Duminică, 28 decembrie

ora 09:00 Utrenia

ora 10:00 Sfânta Liturghie