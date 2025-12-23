Miercuri, 24 decembrie
Ajunul Nașterii Domnului
ora 15:00 Pavecernița Mare, urmată de slujba Litiei
Recital de colinde cu tinerii parohiei și întâmpinarea lui Moș Crăciun!
Joi, 25 decembrie
Nașterea Domnului – Prima zi de Crăciun
ora 09:00 Utrenia
ora 10:00 Sfânta Liturghie
Vineri, 26 decembrie
Soborul Maicii Domnului – A doua zi de Crăciun
ora 09:00 Utrenia
ora 10:00 Sfânta Liturghie
Sâmbătă, 27 decembrie
Sfântul Arhidiacon Ștefan – A treia zi de Crăciun
ora 09:00 Utrenia
ora 10:00 Sfânta Liturghie
Duminică, 28 decembrie
ora 09:00 Utrenia
ora 10:00 Sfânta Liturghie
