Intervenție de urgență la podețul din Slătioara. Siguranța oamenilor nu este negociabilă!

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea informează cetățenii cu privire la o intervenție de urgență necesară la podețul situat pe DJ186D, km 3+600, în localitatea Slătioara. În urma verificărilor din teren s-a constatat o tasare accentuată a carosabilului, cauzată de subspălări puternice produse în zona culeelor. Capacitatea portantă a acestora a fost afectată, existând un risc real de cedare a structurii. Având în vedere gravitatea situației, intervenția nu poate fi amânată. Pentru a elimina pericolul și a asigura siguranța participanților la trafic, mâine, 13 februarie, în intervalul orar 10:00–14:00, circulația rutieră va fi închisă temporar pentru înlocuirea integrală a podețului. Rută ocolitoare care poate fi folosită în aceste ore este DJ186 – DJ186D – DJ186E, Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Poienile Izei – Glod – Slătioara.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat: „Situația este gravă și nu permite jumătăți de măsură. Când există risc real pentru oameni, intervenim imediat. Știu că închiderea temporară a circulației creează disconfort, dar siguranța oamenilor nu este negociabilă. Facem tot ce este necesar pentru a pune podul în ordine, rapid și corect. Preferăm câteva ore de restricții decât să expunem comunitatea unui pericol major.”

Șeful executivului CJ Maramureș asigură cetățenii că echipele din teren vor acționa cu maximă responsabilitate pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș