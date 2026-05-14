Studenții specializărilor Comunicare și Relații Publice și Jurnalism din cadrul Centrul Universitar Nord din Baia Mare au participat la cea de a IX a ediție a Conferinței pentru studenți XGen 2026, eveniment organizat în parteneriat cu colegii de la Facultatea de Științe – UTCN și Universitas.

Evenimentul a reprezentat un cadru interdisciplinar și multidisciplinar dedicat dialogului universitar și cercetării academice, reunind studenți și cadre didactice din mai multe domenii de studiu.

Pentru al treilea an consecutiv, la conferință au participat și studenți din domeniul Științelor Comunicării, din cadrul Facultății de Litere CUNBM, care și-au prezentat lucrările de specialitate în cadrul panelului „Comunicarea organizațională”. Activitatea acestora a fost coordonată de lector univ. dr. Iulia Bancoș.

La ediția din acest an s-au alăturat online și cercetător științific III dr. Claudia Chiorean și lector univ. dr. Anișoara Pavelea, reprezentante ale Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Universitatea Babeș-Bolyai, care au apreciat lucrările și implicarea studenților participanți. Printre studenții care au reprezentat specializările Comunicare și Relații Publice și Jurnalism s-au numărat Oana Bărcan, Alexandra Dutca, Andreea Ianoș Vârtaci, Andreea Oșan, Rareș Anițaș și Iustin Guraliuc, toți studenți ai anilor II și III, nivel licență.

Evenimentul a fost surprins în imagini de studentele Denisa Marteniuc și Sandra Noje, de la specializarea Jurnalism, anul II.

Reprezentanții Științelor Comunicării Baia Mare au transmis felicitări tuturor participanților pentru implicare, seriozitate și pasiunea demonstrată pentru domeniul comunicării și cercetării academice.