România și-a aflat adversarele din Grupa B4 din Liga Națiunilor 2026/2027: Polonia, Bosnia și Herțegovina și Suedia, în urma tragerii la sorți care a avut loc în Belgia, la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall.

”Tricolorii” s-au aflat în urna a treia valorică și vor avea o misiune dificilă. Cel mai recent, România a întâlnit Bosnia și Herțegovina, în preliminariile CM 2026, iar trupa pregătită de Mircea Lucescu a pierdut ambele jocuri, 0-1 și 1-3.

În locul Suediei trebuia să fie Kosovo, dar una dintre condiţiile tragerii la sorţi era ca Bosnia-Herţegovina şi Kosovo să nu se afle în aceeaşi grupă, astfel că Suedia a fost mutată în grupa României.

