În cursul acestei săptămâni, copiii preșcolari și școlari din cadrul Centrului Comunitar Multifuncțional au marcat Ziua Siguranței pe Internet printr-o serie de activități educative și interactive, menite să le ofere informațiile necesare pentru a naviga în siguranță în mediul online.

Copiii au descoperit regulile esențiale ale utilizării internetului: protejarea datelor personale, importanța parolelor sigure, evitarea conversațiilor cu persoane necunoscute și necesitatea de a cere ajutorul unui adult atunci când se confruntă cu situații neplăcute în mediul virtual. Prin jocuri și discuții adaptate vârstei lor, copiii au învățat cum să recunoască pericolele și cum să reacționeze responsabil.

De asemenea, beneficiarii noștri au aflat când și cum trebuie apelat corect numărul unic de urgență 112, ce informații trebuie oferite în astfel de situații și cât de important este să folosim acest serviciu cu responsabilitate. Activitățile desfășurate i-au ajutat să înțeleagă diferența dintre o urgență reală și o alarmă falsă.

Prin aceste demersuri educative, ne dorim să formăm copii informați, responsabili și pregătiți să reacționeze corect, atât în fața provocărilor din mediul digital, cât și în situații de urgență din viața de zi cu zi.