O activitate educațională inedită a transformat istoria într-o experiență vie pentru elevii doamnei învățătoare Selek Vanda, care au descoperit perioada interbelică printr-o întâlnire interactivă organizată în afara bibliotecii.

Demersul a fost coordonat de Hochia Ioana, care a ales să „iasă din bibliotecă” pentru a aduce mai aproape de copii atmosfera unei epoci marcate de contraste puternice: eleganța urbană, efervescența culturală, dar și tensiunile politice care aveau să prefigureze marile conflicte ale secolului XX. Tema activității a fost perioada interbelică, prezentată elevilor nu doar prin date și evenimente, ci prin povești și imagini care au conturat viața cotidiană a vremii, de la străzile animate și tramvaiele orașelor, până la afișele culturale ale epocii, inclusiv numele marilor artiști precum George Enescu.

„Copiii au ascultat, au întrebat și au înțeles că istoria nu e doar despre date și nume, ci povești reale despre oameni reali”, a transmis inițiatoarea activității.

Întâlnirea a avut loc în colaborare cu Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare-filiala Firiza, într-un demers care urmărește apropierea copiilor de lectură și de istorie prin metode interactive și accesibile.

La final, organizatorii au subliniat importanța parteneriatului educațional dintre școală și bibliotecă, mulțumind cadrelor didactice implicate pentru deschiderea către astfel de activități.

Astfel de inițiative transformă lecția clasică într-un dialog viu cu trecutul, în care istoria nu mai rămâne doar în manuale, ci devine experiență.