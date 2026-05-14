O seară dedicată rafinamentului culinar, vinurilor premium și gusturilor autentice transilvănene va avea loc în 19 iunie 2026, la The Bear’s Den Experience Restaurant Bârlogul Ursului, în cadrul evenimentului „Excellence Culinary Transylvanian Chapter”.

Conceptul propune un format exclusivist de tip full experience, în care gastronomia, pairingul de vinuri și atmosfera elegantă se îmbină într-o experiență construită în jurul dialogului, al savorii și al produselor premium.

Invitatul principal al serii este Nicolai Tand, unul dintre cei mai cunoscuți chefi români, care va semna un meniu de autor centrat pe preparate din vânat. Organizatorii promit o experiență de casual fine dining, în care ingredientele locale și tehnicile rafinate de gătit vor transforma fiecare preparat într-un exercițiu de gust și estetică culinară. Experiența gastronomică va fi completată de un pairing special realizat de Crama Recaș, producător recunoscut pentru vinurile sale premiate internațional.

În cadrul evenimentului vor fi prezenți și artizanii gastronomiei locale de la Salumeria Berbești și Băcănia La Suflețel, care vor propune degustări de mezeluri și specialități din vânat realizate artizanal.

Seara va include și o experiență dedicată berii bavareze, prin prezența brandului Herrnbräu, distribuit în România de RHG Bavaria Beer din Baia Mare. Evenimentul începe în data de 19 mai la ora 18:00 la Restaurant Bârlogul Ursului, Strada Blidari nr. 171, Baia Mare iar recepția invitaților va avea loc de la ora 17:00. Organizatorii au anunțat un dress code „Forest Chic & Gold”, iar accesul se face exclusiv pe bază de rezervare confirmată, în limita locurilor disponibile.

Participanții vor avea acces la întreaga selecție gastronomică și la toate degustările incluse în conceptul serii.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan nu doar gastronomia premium, ci și ideea unei experiențe complete, în care bucătăria contemporană, produsele artizanale și ospitalitatea transilvăneană se întâlnesc într-un cadru elegant, la marginea pădurii.