Prima biserică ortodoxă românească construită în stil maramureșean în Japonia prinde tot mai mult contur. Marți a fost montată turla lăcașului de cult ridicat de comunitatea românească din Minami-Alps, prefectura Yamanashi.

Anunțul a fost făcut de membrii Parohiei Ortodoxe Române din Tokyo, care au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au sprijinit proiectul până în acest moment.

„Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem până aici! Mulțumim și celor care ne vor ajuta și de acum înainte!”, au transmis reprezentanții comunității românești.

Potrivit acestora, lucrările sunt încă departe de finalizare. În perioada următoare urmează montarea acoperișului, construirea scărilor, realizarea catapetesmei și amenajarea pridvorului bisericii.

Lăcașul de cult este ridicat în apropierea primului cimitir ortodox din Japonia, amenajat de comunitatea românească din Minami-Alps. Piatra de temelie a fost sfințită în luna martie de părintele paroh Daniel Corîu.

Cei care contribuie la construirea bisericii vor fi considerați ctitori și pomeniți la slujbele oficiate în acest loc.

Proiectul reprezintă un moment important pentru comunitatea românească din Japonia, dar și o punte simbolică între Maramureș și Țara Soarelui Răsare, prin păstrarea tradițiilor arhitecturale și spirituale românești la mii de kilometri distanță de casă.