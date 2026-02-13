Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), alături de Poliția Română, Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud – Cloud Security Alliance Romanian Chapter (CSA_RO), atrag atenția asupra riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale și lansează un ghid dedicat prevenirii manipulării percepției umane în mediul online.

Documentul, intitulat „Inteligența artificială & manipularea percepției umane”, a fost elaborat în cadrul programului educațional „Analizează – Decide – Acționează” și este promovat în contextul activităților de conștientizare organizate cu ocazia „Safer Internet Day”. Tema din acest an – „Tehnologie inteligentă, alegeri sigure – Explorarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale” – pune accent pe impactul noilor tehnologii asupra modului în care utilizatorii se informează și iau decizii.

Reprezentanții instituțiilor implicate subliniază că inteligența artificială este deja integrată în viața cotidiană, facilitând accesul la informație și comunicare. În același timp, algoritmii care personalizează conținutul pot influența percepțiile și comportamentele utilizatorilor, uneori într-un mod greu de sesizat.

Ghidul explică, într-un limbaj accesibil, cum pot fi identificate conținuturile false generate cu ajutorul tehnologiilor AI, inclusiv materialele de tip deepfake, mesajele automate sau tentativele de manipulare bazate pe exploatarea emoțiilor. De asemenea, documentul include recomandări practice și reguli de „igienă digitală” pentru verificarea informațiilor și dezvoltarea gândirii critice.

Instituțiile partenere subliniază că prevenirea manipulării și consolidarea rezilienței digitale necesită implicarea tuturor actorilor sociali – autorități, unități de învățământ, familii și comunități. Ghidul este disponibil pe site-ul DNSC, în limbile română și engleză, și poate fi descărcat și distribuit gratuit.

Mesajul central al inițiativei este că siguranța online începe cu informare corectă, verificare atentă și responsabilitate în utilizarea tehnologiei.