Organizatorii Crosul Copiilor 2026 anunță că a început ultima săptămână de înscrieri pentru ediția din acest an, termenul limită fiind 16 mai 2026.

Evenimentul, dedicat celor mici, este promovat de comunitatea Maramureș Runners ca o experiență care depășește simpla competiție sportivă, punând accent pe încredere, mișcare și bucuria de a alerga.

„Nu pot… până când poate. Mi-e frică… până când aleargă”, transmit organizatorii, subliniind componenta educațională și emoțională a evenimentului, în care copiii sunt încurajați să își depășească temerile prin sport și participare.

Crosul este gândit ca un cadru prietenos pentru inițierea în alergare, unde accentul nu cade pe performanță, ci pe participare, progres personal și încredere în sine. Organizatorii încurajează părinții să înscrie copiii cât mai curând, înainte de închiderea oficială a perioadei de înscrieri.

Înscrierile se pot face online, prin platforma oficială a evenimentului.

Sursa: Comunicat Maramureș Runners, 13 mai 2026.