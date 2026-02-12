Intervenție de urgență la podețul din Slătioara: circulația va fi închisă temporar

Autoritățile din Maramureș au anunțat o intervenție de urgență la podețul din Slătioara, situat pe DJ186D, km 3+600, din cauza tasării carosabilului și subspălărilor puternice care au afectat rezistența culeelor, existând risc real de prăbușire.

Măsura vine ca urmare a evaluării tehnice, care a arătat că siguranța cetățenilor nu poate fi compromisă. Pentru efectuarea lucrărilor, traficul va fi închis temporar pe 13 februarie, între orele 10:00 și 14:00, pentru înlocuirea integrală a podețului.

Conducerea autorităților locale recomandă folosirea rutei ocolitoare: DJ186 → DJ186D → DJ186E → Strâmtura → Rozavlea → Șieu → Poienile Izei → Glod → Slătioara.

Reprezentanții instituțiilor implicate subliniază că lucrările vor fi realizate rapid și în condiții de maximă siguranță, iar câteva ore de ocol reprezintă un compromis necesar pentru protecția comunității. Cetățenii sunt rugați să respecte restricțiile și să dea dovadă de răbdare și înțelegere.