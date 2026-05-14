Crosul montan Traversare Igniș se apropie de start, iar organizatorii anunță că 20 mai 2026 este ultima zi în care participanții se pot înscrie cu taxă redusă. După această dată, taxa de participare va crește la 200 de lei.

Evenimentul sportiv, care se desfășoară pe traseele montane ale Masivului Igniș, este descris de organizatori nu doar ca o competiție de alergare, ci ca o experiență completă în mijlocul naturii, combinând sportul cu socializarea și atmosfera de festival.

„Nu e doar un cros montan, este o experiență completă”, transmit organizatorii, subliniind caracterul recreativ și comunitar al evenimentului.

La finalul cursei, participanții vor fi întâmpinați cu preparate tradiționale și momente de relaxare, într-un cadru festiv: gulaș, gogoși și bere rece, oferite de partenerii evenimentului. Atmosfera va fi completată de muzică și sonorizare live, asigurată de echipa de entertainment implicată în organizare.

Traversare Igniș a devenit, în ultimii ani, unul dintre evenimentele sportive cu caracter montan din Maramureș care atrag atât alergători amatori, cât și pasionați de mișcare în aer liber, oferind o combinație între efort fizic, peisaje naturale și experiență comunitară.

Sursa: Comunicat organizatori Traversare Igniș / GoMaramureș, 13 mai 2026.