Un accident rutier grav s-a produs joi după-amiază, în jurul orei 15:15, pe drumul național DN 1C, între localitățile Glod și Rus, pe raza comunei Gâlgău.

Potrivit primelor informații, în eveniment au fost implicate o autoutilitară și un autocamion. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție, pompieri și ambulanță pentru acordarea îngrijirilor medicale și pentru gestionarea situației din trafic.

Deocamdată, autoritățile nu au transmis informații oficiale privind numărul victimelor sau starea persoanelor implicate.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce ancheta avansează.